Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: Борьба с картелями пойдет по новой программе

Штрафов за картели могут начать собирать больше

Это одна из целей программы по борьбе с картелями, принятой правительством

Ежегодный ущерб от картелей оценивается в 1,5–2% ВВП, привел экспертные оценки премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг. И принял межведомственную программу для борьбы с ними (опубликована правительством в четверг).

Помимо Федеральной антимонопольной службы (ФАС) борьбой с картелями займутся МВД, Следственный комитет и ФСБ, будут подключаться Генпрокуратура, Мин­юст, Федеральное казначейство, Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба и др.

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Комментарии
Ayuna
19:21 28.06.2019
Картель или экосистема? :)
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