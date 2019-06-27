Штрафов за картели могут начать собирать больше

Это одна из целей программы по борьбе с картелями, принятой правительством

Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: Борьба с картелями пойдет по новой программе

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Правительство призвало на борьбу с картелями силовиков и контролеров Ярослав Чингаев / Ведомости

Ежегодный ущерб от картелей оценивается в 1,5–2% ВВП, привел экспертные оценки премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг. И принял межведомственную программу для борьбы с ними (опубликована правительством в четверг).

Помимо Федеральной антимонопольной службы (ФАС) борьбой с картелями займутся МВД, Следственный комитет и ФСБ, будут подключаться Генпрокуратура, Мин­юст, Федеральное казначейство, Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба и др.