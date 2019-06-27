Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: Борьба с картелями пойдет по новой программе
Штрафов за картели могут начать собирать больше
Это одна из целей программы по борьбе с картелями, принятой правительством
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Правительство призвало на борьбу с картелями силовиков и контролеров
Ярослав Чингаев / Ведомости
Ежегодный ущерб от картелей оценивается в 1,5–2% ВВП, привел экспертные оценки премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг. И принял межведомственную программу для борьбы с ними (опубликована правительством в четверг).
Помимо Федеральной антимонопольной службы (ФАС) борьбой с картелями займутся МВД, Следственный комитет и ФСБ, будут подключаться Генпрокуратура, Минюст, Федеральное казначейство, Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба и др.
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