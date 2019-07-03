Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4846 от 03.07.2019 под заголовком: Слежка за импортом

В России запущен новый вид контроля за импортируемыми товарами

Чиновники будут следить за ними по документам об их ввозе и продаже

С июля до конца 2019 г. в России будет проходить эксперимент по внедрению нового вида контроля за импортом – системы документальной прослеживаемости. Такое постановление в конце июня подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Подлинность копии документа, с которой ознакомились «Ведомости», подтвердил представитель аппарата правительства. Эксперимент коснется 10 товарных групп – от бульдозеров и экскаваторов до детских колясок и бытовой техники. Участвовать в эксперименте бизнес будет добровольно. До конца года Минфин должен отчитаться перед правительством об итогах эксперимента. Если он пройдет удачно, документальная прослеживаемость станет обязательной, говорит федеральный чиновник.

Последние годы власти усиливают контроль за цепочками поставок. Маркируют сигареты и товары из меха, проводят эксперименты по маркировке лекарств, молочной продукции, духов и т. д. (цена за маркировку каждой единицы – 50 коп. без НДС, кроме жизненно необходимых лекарств дешевле 20 руб.). «Есть индивидуальная физическая прослеживаемость (маркировка), а есть партионная документальная, она касается только импортных товаров. Одно дело – смотреть на импорт, а другое – на весь оборот и знать все о каждой физической единице продукции с помощью цифрового кода, сравнивал документальную прослеживаемость и маркировку председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки) Михаил Дубин в интервью «Ведомостям». «Наибольший эффект – при объединении этих функционалов», – считает он.

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07:56 03.07.2019
ЧК рулит
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