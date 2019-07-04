Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4848 от 05.07.2019 под заголовком: ЦБ не готов к прогнозу

Банкам и инвесторам придется подождать прогнозов ключевой ставки

Российский ЦБ еще не готов к такой ответственности

Дискуссия о возможности публиковать прогноз ключевой ставки Центробанка продолжается. В середине июня руководитель департамента денежно-кредитной политики Центробанка Алексей Заботкин объявил, что регулятор изучает такую идею. В четверг он признал, что произойти это может нескоро.

Центробанк, по его словам, изучает мировой опыт, например центробанков Норвегии, Новой Зеландии, Швеции. Но большинство регуляторов начали публиковать прогнозы спустя 8–12 лет после объявления о переходе к политике инфляционного таргетирования, сказал Заботкин на Международном финансовом конгрессе в Петербурге. Российский ЦБ объявил о таргетировании инфляции в 2015 г., цель (4%) была достигнута к 2017 г. «Прошло всего два года, может быть, для нас еще рановато двигаться в ту сторону», – заключил Заботкин.

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