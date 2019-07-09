Для китайских миллионеров наступили непростые времена

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Китай занимает 4-е место по количеству миллионеров в мире Jorge-Silva / REUTERS

Количество долларовых миллионеров в Китае значительно уменьшилось в 2018 г., выявило ежегодное исследование World Wealth Report компании Capgemini. Имеющих минимум $1 млн для инвестиций стало на 5% меньше – 1,189 млн человек, а стоимость их активов сократилась на $500 млрд.

Китай по-прежнему занимает 4-е место по количеству миллионеров в мире, уступая США, Японии и Германии, но во многом из-за него их совокупное состояние уменьшилось на $2 трлн, или на 2,9%. Как утверждает Capgemini, в основном богатые китайцы теряли свое состояние из-за падения фондовых индексов (примерно на 25% в 2018 г.), которое произошло из-за беспокойства инвесторов по поводу экономики и торгового конфликта Вашингтона и Пекина, а также из-за ослабления юаня.

За 2018 г. ВВП Китая вырос на 6,6%, что стало худшим результатом за последние 28 лет. В этом году Пекин установил цель уже на уровне 6–6,5%. «Последние семь лет мы наблюдали довольно солидный [экономический] рост в мире, и его главным драйвером был Китай, – говорит вице-президент Capgemini Билл Салливан (его цитирует The Wall Street Journal). – В этот раз мы увидели последствия замедления [экономики]».

Другие исследования показывают аналогичную картину, отмечает The Wall Street Journal. Как выявили аналитики UBS, продажи предметов искусства в Китае уменьшились на 3% до $12,9 млрд в 2018 г. При этом стоимость продаваемых с аукциона работ снизилась в среднем на 9%, а в 57% случаев лоты вообще не находили покупателей.