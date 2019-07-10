Правительство закрепило за госкомпаниями шефство над высокими технологиями
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«Меморандумы, различные протоколы о намерениях – это предварительные документы. В нашем случае это совершенно другая история, нам некогда «принюхиваться» к теме, к проблеме. Нужно работать прямо сейчас», – призвал Владимир Путин 10 июля, пока правительство подписывало с госкомпаниями соглашения о развитии высоких технологий.
Соглашения подписали «Ростех», «Ростелеком», Сбербанк, РЖД и «Росатом». Они должны подготовить планы с целевыми показателями технологического развития: производства и продаж решений на базе отечественных технологий, обеспеченности научно-технологической и производственной инфраструктурой, перечислил Путин.
Затем компании должны будут курировать исполнение своих планов – привлекать партнеров, следить за ходом проектов, коммерциализировать разработки, продвигать продукцию, перечисляет представитель «Ростеха». Государство хочет выйти на новый уровень научных публикаций, регистраций патентов, экспорта IT-продукции, чтобы везде были свои измерители, заявил «Ведомостям» вице-премьер по цифровой экономике Максим Акимов.
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