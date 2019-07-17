Реальные располагаемые доходы замедлили падение
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Реальные располагаемые доходы населения во II квартале снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщил Росстат. Это существенно лучше результатов предыдущего квартала, когда было зафиксировано падение на 2,5% (в первоначальной оценке – на 2,3%). В целом за первое полугодие реальные располагаемые доходы сократились на 1,3%.
В I квартале реальные располагаемые доходы резко снизились из-за роста НДС и тарифов, напоминает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, во II квартале этот эффект сошел на нет, что внесло свой вклад в торможение инфляции. Инфляция в июне замедлилась до 4,7%, ее пик (5,3%) был пройден в марте.
Денежные доходы на душу населения (на 45% это зарплата) выросли во II квартале на 5,6% к тому же периоду прошлого года, а к I кварталу – на 14,5%. В I квартале годовой рост составил 3,2%. Скачок значительный, констатирует директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов, он и сыграл ключевую роль в замедлении спада реальных располагаемых доходов, а снижение темпов инфляции – второстепенную. По-видимому, рост денежных доходов поддержало увеличение зарплаты, полагает Тремасов. В номинальном выражении она выросла на 7,4% во II квартале, тогда как рост в I квартале был 6,5%.
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