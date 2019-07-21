Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Статья опубликована в № 4859 от 22.07.2019 под заголовком: Иностранцам уже можно

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Для госнужд нельзя закупать иностранную спецтехнику (бульдозеры, экскаваторы, погрузчики) Андрей Гордеев / Ведомости

Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя. «Ведомости» ознакомились с копией текста поручения, подлинность содержания подтвердил федеральный чиновник. Готовится решительный пересмотр системы импортозамещения в госзаказе, говорит федеральный чиновник. Нужно упростить процедуры, ввести единый подход к разным сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции, комментирует представитель Минпромторга.

Государство потратило на закупки 8,4 трлн руб. в 2018 г. (данные портала госзакупок). Сколько из них пришлось на иностранные товары, неизвестно. На закупки некоторых товаров введены ограничения в 2014–2015 гг. – для импортозамещения. Для госнужд нельзя закупать, например, иностранные изделия легкой промышленности, спецтехнику (бульдозеры, экскаваторы, погрузчики) и легковые автомобили, мебель, ДСП- и ДВП-панели. Программное обеспечение можно покупать только из российского реестра – либо если нет российских аналогов. При закупке у единственного поставщика запрет не действует (13,5% госзаказа в 2018 г., по данным Минфина).