Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4859 от 22.07.2019 под заголовком: В России будет взрыв

Минэкономразвития готово поддержать закредитованное население

Взрыв перекредитованности людей может случиться уже в 2021 году, опасается министерство

Минэкономразвития готовит предложения, чтобы помочь закредитованному населению. «Что можно было бы сделать, когда отрезание произойдет с точки зрения выдачи новых кредитов, какие механизмы предложить, чтобы конкретные люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из нее постепенно смогли бы выйти», – сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на «Эхе Москвы». По его прогнозу, проблема закредитованности людей взорвется в 2021 г.

Предложения обсуждаются в закрытом режиме, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника, часть из них похожа на меры поддержки валютных ипотечных заемщиков. Программа помощи таким заемщикам принята в 2015 г.: должники могут реструктурировать кредиты (убытки кредиторам возмещает Дом.РФ), заменить валютный долг на рублевый по курсу не выше, чем на дату заключения договора о реструктуризации, а ставка – не выше 11,5% годовых.

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Комментарии
Stesh
06:23 22.07.2019
А не пробовали снизить налоговое бремя, реформировать неработающие суды и бандитских силовиков, а еще лучше - просто самим покинуть свои насиженные местечки? Будет и рост экономический, и рост благосостояния населения. А то одной рукой они борются с закредитованностью, а другой - пилят бюджеты и выводят бабло из страны. Или этого Орешкин в упор не видит?
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