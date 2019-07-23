МВФ вновь ухудшил прогноз роста российской экономики

Большинство экономистов уже не ждут ее роста больше чем на 1,5%

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Экономисты вновь не верят в перспективы российской экономики Андрей Гордеев / Ведомости

Экономисты вновь не верят в перспективы российской экономики – во вторник Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП на 0,2 п. п. до 1,2% в 2019 г. Это четвертое снижение прогноза с начала года, когда фонд ждал роста на 1,8%. В итоге оценка его экономистов оказалась хуже официального прогноза Минэкономразвития – 1,3%.

С начала лета прогноз ухудшает уже пятая команда аналитиков: Всемирный банк ждет роста лишь на 1,2%, Центробанк – в диапазоне от 1 до 1,5%, аналитики двух рейтинговых агентств – Fitch и S&P – снизили прогнозы с 1,5 до 1,2 и 1,3% соответственно.