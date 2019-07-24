Большинство экономистов уверены в снижении ключевой ставки ЦБ в пятницу

Но насколько сильным оно будет, не ясно

Статья опубликована в № 4862 от 25.07.2019 под заголовком: ЦБ сыграет на понижение

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Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключала снижения ставки сразу до 7% Евгений Разумный / Ведомости

Нужно рассматривать три варианта – сохранение ключевой ставки (на уровне 7,5%), ее снижение на 25 базисных пунктов (б. п.), а также на 50 б. п., говорил в начале июля директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов. А председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не исключала снижения ставки на 50 б. п. Правда, директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин предупреждал, что для шага в 50 б. п. должны быть весомые аргументы.

Рынок и аналитики такого резкого снижения ставки все же не ждут. ЦБ будет осторожен и снизит ее лишь до 7,25%, уверены большинство экономистов. Таков и консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg.