Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4863 от 26.07.2019 под заголовком: Расчет для губернаторов

Правительство утвердило методику оценки губернаторов

Лучше всего их эффективность оценили бы выборы

«Ведомости» ознакомились с методиками оценки эффективности губернаторов (подлинность постановления об их утверждении подтвердил представитель аппарата правительства). Правительство их утвердило на прошлой неделе.

Методики нужны для оценки Кремлем и правительством выполнения губернаторами программы президента Владимира Путина на этот срок – его майского указа и 13 нацпроектов. Всего методики разработаны для 12 показателей, от роста производительности труда до уровня доступности жилья. По словам одного из губернаторов, методики согласовывались с регионами и пожелания учитывались.

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Комментарии
Arty
02:20 26.07.2019
Очковтирательство, не имеющее никакого отношения к реальности, К сожалению, и выборы с учетом муниципальных фильтров и использования административного ресурса вряд ли в полной мере могут служить оценкой деятельности губернаторов.
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