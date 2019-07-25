Правительство утвердило методику оценки губернаторов

Лучше всего их эффективность оценили бы выборы

Статья опубликована в № 4863 от 26.07.2019 под заголовком: Расчет для губернаторов

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Правительство определилось, как оценивать работу губернаторов (на фото глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Московской области Андрей Воробьев) Елена Афонина / ТАСС

«Ведомости» ознакомились с методиками оценки эффективности губернаторов (подлинность постановления об их утверждении подтвердил представитель аппарата правительства). Правительство их утвердило на прошлой неделе.

Методики нужны для оценки Кремлем и правительством выполнения губернаторами программы президента Владимира Путина на этот срок – его майского указа и 13 нацпроектов. Всего методики разработаны для 12 показателей, от роста производительности труда до уровня доступности жилья. По словам одного из губернаторов, методики согласовывались с регионами и пожелания учитывались.