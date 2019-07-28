Статья опубликована в № 4864 от 29.07.2019 под заголовком: Минфин тратит, ЦБ боится
Правительство создает инфляционные риски, опасается ЦБ
Ускорение расходов в первом полугодии замедлило рост экономики
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
ЦБ не нравится ни осторожное, ни опрометчивое расходование бюджетных денег
Ярослав Чингаев / Для ведомостей
Дискуссия, как и когда нужно тратить бюджетные средства, обострилась в пятницу – ЦБ увидел в бюджетной политике правительства инфляционные риски. «Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 – начале 2020 г.» – таким комментарием сопроводил ЦБ снижение ключевой ставки до 7,25%.
Во втором полугодии расходы бюджета должны вырасти – правительство сдерживало их в первом полугодии; появятся траты на национальные проекты, могут быть приняты решения, как использовать фонд национального благосостояния (ФНБ), когда он превысит 7% ВВП.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}