Правительство создает инфляционные риски, опасается ЦБ

Статья опубликована в № 4864 от 29.07.2019 под заголовком: Минфин тратит, ЦБ боится

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ЦБ не нравится ни осторожное, ни опрометчивое расходование бюджетных денег Ярослав Чингаев / Для ведомостей

Дискуссия, как и когда нужно тратить бюджетные средства, обострилась в пятницу – ЦБ увидел в бюджетной политике правительства инфляционные риски. «Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 – начале 2020 г.» – таким комментарием сопроводил ЦБ снижение ключевой ставки до 7,25%.

Во втором полугодии расходы бюджета должны вырасти – правительство сдерживало их в первом полугодии; появятся траты на национальные проекты, могут быть приняты решения, как использовать фонд национального благосостояния (ФНБ), когда он превысит 7% ВВП.