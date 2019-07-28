Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4864 от 29.07.2019 под заголовком: Минфин тратит, ЦБ боится

Правительство создает инфляционные риски, опасается ЦБ

Ускорение расходов в первом полугодии замедлило рост экономики

Дискуссия, как и когда нужно тратить бюджетные средства, обострилась в пятницу – ЦБ увидел в бюджетной политике правительства инфляционные риски. «Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 – начале 2020 г.» – таким комментарием сопроводил ЦБ снижение ключевой ставки до 7,25%.

Во втором полугодии расходы бюджета должны вырасти – правительство сдерживало их в первом полугодии; появятся траты на национальные проекты, могут быть приняты решения, как использовать фонд национального благосостояния (ФНБ), когда он превысит 7% ВВП.

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