Статья опубликована в № 4867 от 01.08.2019 под заголовком: Инфляция взяла отпуск
В России впервые за два года зафиксирована недельная дефляция
Она может продлиться весь август, считают экономисты
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В ближайшие недели дефляция сохранится, единодушны экономисты
Андрей Гордеев / Ведомости
За неделю с 16 по 22 июля цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат, а в годовом выражении – до 4,51% с 4,7% на начало июля.
Недельная дефляция произошла впервые за два года – последний раз она была зафиксирована в сентябре 2017 г.
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