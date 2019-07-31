Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4867 от 01.08.2019 под заголовком: Инфляция взяла отпуск

В России впервые за два года зафиксирована недельная дефляция

Она может продлиться весь август, считают экономисты

За неделю с 16 по 22 июля цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат, а в годовом выражении – до 4,51% с 4,7% на начало июля.

Недельная дефляция произошла впервые за два года – последний раз она была зафиксирована в сентябре 2017 г.

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