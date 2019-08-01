Госзакупки не становятся прозрачнее

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Чужие не приходят на торги, только немногие свои Максим Стулов / Ведомости

За II квартал 2019 г. государство заключило контрактов на 1,9 трлн руб., говорится в опубликованном мониторинге Минфина (министерство анализирует закупки по данным реестра контрактов). А за все первое полугодие 2019 г. было заключено контрактов на 3 трлн руб. – на 6% меньше, чем за тот же период 2018 г. За этот период Минфин фиксирует рост конкуренции в закупках. Так, доля контрактов, отданных единственному поставщику, за II квартал составила 12%, что меньше, чем даже в 2018 г., когда доля единственного поставщика снизилась до 13,5%. А за все первое полугодие доля таких закупок и вовсе сократилась до 9,3%, свидетельствуют данные Минфина.

Но эксперты и участники рынка роста конкуренции не видят. Доля закупок у единственного поставщика за первое полугодие составила 27,3%, подсчитали для «Ведомостей» аналитики «РТС-тендера» (одной из восьми электронных площадок, на которых проводится госзаказ). Такое расхождение с данными Минфина может быть связано с тем, что «РТС-тендер» брал данные и из Единой информационной системы закупок, и по заключенным контрактам, уточнил представитель площадки. Хотя закупки у единственного поставщика действительно сокращаются – по оценкам «РТС-тендера», за первое полугодие 2018 г. их доля превышала 27,8%, говорит гендиректор «РТС-тендера» Владимир Лишенков.