За июль фонд национального благосостояния увеличился вдвое

Сергей Коньков / ТАСС

Ликвидная часть фонда национального благосостояния (ФНБ) достигла 5,7% ВВП, а весь фонд за июль увеличился вдвое до 7,86 трлн руб., сообщили в Минфине. Такой рост связан с зачислением в июле в ФНБ валюты, приобретенной за счет дополнительных нефтегазовых доходов 2018 г. В ФНБ поступают сверхдоходы от продажи нефти: по бюджетному правилу в 2019 г. это все, что образуется при цене барреля Urals выше $41,6.

Ликвидная часть фонда может достигнуть 7% ВВП уже к концу 2019 г., оценивал Минфин. По бюджетному правилу деньги, накопленные сверх этого порога, можно тратить. По прогнозам министерства, в 2020 г. из ФНБ можно будет инвестировать 1,8 трлн, а в 2021 г. – 4,2 трлн руб.

Но как распорядиться накопленными средствами, чиновники еще не решили. Ключевой спор разгорелся вокруг того, куда вкладывать средства – внутри страны или за рубежом.

В сентябре 2018 г. министр экономического развития Максим Орешкин, один из авторов бюджетного правила, предложил в письме президенту России Владимиру Путину использовать ФНБ для поддержки экспорта, но вкладывать деньги за рубежом: кредитовать покупателей российской продукции, предоставлять льготное финансирование для создания производств российских компаний и сервисных центров российской продукции за границей. Законопроект, позволяющий направлять средства ФНБ на экспортные кредиты, был внесен правительством в Госдуму. Но думский комитет по бюджету и налогам отказался согласовывать поправку в Бюджетный кодекс, так как проект не был согласован Центробанком и Счетной палатой. Если дать кредиты импортерам российской продукции, чтобы расширялся спрос на нее, с точки зрения притока валюты – это то же самое, что потратить деньги внутри страны, – и влияние на реальный эффективный курс рубля примерно такое же, указывала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Минфин склоняется к тому, чтобы разрешить часть средств вкладывать в российские инвестиционные проекты. В начале июня первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов обещал, что правительство до конца 2019 г. установит критерии проектов, куда можно будет вкладывать средства ФНБ.

Позиция ЦБ – необходимо увеличить порог с 7% ВВП. Рассмотреть такую возможность в июне предложила Набиуллина. А по итогам последнего заседания в июле регулятор предупредил, что возможные решения об использовании ликвидной части ФНБ сверх 7% могут оказать давление на инфляцию.

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) неоднократно призывали российские власти воздержаться от расходования средств ФНБ. Анализ долгосрочного сценария предполагает, что нужно и дальше придерживаться бюджетной консолидации в 1–2% ВВП для достижения первичного бюджетного баланса, говорится в опубликованном 2 августа докладе МВФ о ситуации в российской экономике. Властям следует продолжать инвестировать средства ФНБ в высококачественные иностранные активы даже после достижения ликвидной части фонда 7% ВВП, чтобы защитить ресурсы для будущих поколений и изолировать экономику от волатильности цен на нефть, поддерживать диверсификацию и рост ненефтяной экономики, посоветовали эксперты фонда.