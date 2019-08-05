Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4869 от 05.08.2019 под заголовком: США бьют санкциями в долг

Санкции США добрались до российского госдолга

Запаса прочности у бюджета достаточно, считают эксперты

Указ о введении второго пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей президент США Дональд Трамп подписал в пятницу. Ограничения вступят в силу 19 августа и будут действовать как минимум год. Госдепартамент США планирует отменить их, только если Москва докажет, что отказалась от использования химического оружия, и выплатит компенсацию жертвам нападения в Солсбери.

Две ключевые меры: США будут препятствовать предоставлению международными институтами финансовой или технической помощи России, а американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций. Мера не касается корпоративных еврооблигаций, а также вторичного рынка.

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