Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4871 от 07.08.2019 под заголовком: Отпускной сезон цен

Инфляция в июле продолжила замедляться

Тренд сохранится в августе, что повышает вероятность снижения ключевой ставки

В июле инфляция была на уровне 0,2%, сообщил во вторник Росстат. Результат оказался ниже ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз экономистов, опрошенных «Интерфаксом», – 0,3%), но совпал с прогнозом Минэкономразвития. Базовая инфляция (не включает продовольствие, товары, цены на которые регулируются, а также тарифы и подакцизную продукцию) также оказалась на уровне 0,2%.

За месяц сильнее всего подорожали услуги – на 0,9% (из-за индексации тарифов ЖКХ, которая в этом году проводилась в два этапа). Продовольствие подешевело на 0,3% – правда, без учета овощей и фруктов цены на продовольственные товары выросли на 0,2%.

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