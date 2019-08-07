Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4872 от 08.08.2019 под заголовком: Капиталу пора домой

Бизнес может столкнуться с новыми проблемами при выводе капитала за рубеж

Минфин хочет изменить правила применения налоговых льгот

Минфин продолжает искать способы вернуть в страну деньги, которые российский бизнес оставляет за рубежом. В проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг.» (ОННП) министерство предлагает изменить использование налоговых льгот при трансграничных операциях. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Уже с 2015 г. при выплате дохода за границу нельзя использовать пониженные ставки налоговых соглашений между странами, если получатель денег – промежуточная компания, которая не может ими распоряжаться. Именно по такой схеме действует большинство холдингов – деньги транзитом, например, через Кипр переводятся в другие юрисдикции, оседая в итоге в офшорах. В такой ситуации с дивидендов нужно будет заплатить налог всего 5%, с процентов по займам – 0%.

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