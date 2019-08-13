Шувалов предложил благоустроить 100 крупнейших городов за счет ФНБ

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Пока чиновники только начинают спорить, как вкладывать средства – внутри страны или за рубежом – и в какие активы Евгений Разумный / Ведомости

Спор, как и во что вкладывать фонд национального благосостояния (ФНБ), будет одним из основных в правительстве в ближайшие месяцы. Свой вариант предложил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов премьеру Дмитрию Медведеву – пустить часть денег фонда на благоустройство городов.

Госкорпорация отобрала 100 городов, которыми будет заниматься. В 45 из них есть 109 проектов очистки воды, обновления транспорта, создания современного жилья, повышения качества услуг, рассказал Шувалов. «Будем просить вашего согласия задействовать для этих целей средства фонда национального благосостояния», – сказал он. Такие проекты есть в Архангельске, Владивостоке, Калининграде, Махачкале, Нижнем Новгороде, Сергиевом Посаде, Челябинске, приводит примеры старший вице-президент ВЭБ.РФ Андрей Самохин.