Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4879 от 19.08.2019 под заголовком: Мусорный налог

Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу

Отчисления могут вырасти в 60 раз

Минприроды предложило реформировать систему ответственности производителей за отходы. Доклад, подготовленный совместно с «Российским экологическим оператором» (РЭО), и план реформы направлены в правительство. Подлинность документов, с которыми ознакомились «Ведомости», подтвердил представитель РЭО. «Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно», – заявил «Ведомостям» замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов. Чиновники предлагают бизнесу заплатить за нее.

Компании несут ответственность за переработку товаров и упаковки, которые они произвели или ввезли в Россию. Их расширенная ответственность распространяется на 54 группы товаров и упаковки (постельное белье, одежда, газеты, моторные масла, шины, зеркала, стеклопакеты, пластиковые бутылки, деревянная, стеклянная, металлическая, бумажная и пластиковая упаковка и проч.). Для каждой группы есть норматив утилизации – в среднем 15%. Компании могут заниматься утилизацией сами или заплатить экологический сбор – в 2018 г. было собрано 2,2 млрд руб., отчетность об утилизации представили 12 844 компании. Но данных, сколько производителей и импортеров обязано этим заниматься, у Росприроднадзора нет, признается в докладе, механизм неэффективен.

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