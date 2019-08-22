Государство может начать наказывать банки за нарушения при сопровождении госзаказа

Статья опубликована в № 4883 от 23.08.2019 под заголовком: Штрафы с гарантией

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Чиновники намерены ужесточить отношения банков и участников госзакупок Андрей Гордеев / Ведомости

Чиновники намерены ужесточить отношения банков и участников госзакупок, поскольку претензий к кредитным организациям накопилось уже немало. Минфин и ЦБ работают над тем, чтобы сделать выполнение банковских гарантий безусловно обязательным, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит поправки в КоАП с санкциями за нарушения банковского сопровождения спецсчетов, рассказала директор департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяна Демидова на Петербургском форуме контрактных отношений (ее цитирует «Интерфакс»).

Для участия в торгах за право стать поставщиком государства компания должна предоставить обеспечение заявки (до 5% от цены контракта), например банковскую гарантию. А победителям требуется гарантия на исполнение контракта – до 30% его суммы.