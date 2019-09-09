Более трети прямых иностранных инвестиций в мире фиктивные

Компании все активнее используют их для снижения налогов, а вот в России идет обратный процесс

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Евгений Разумный / Ведомости

Люксембург, где проживает 600 000 человек, получает столько же прямых иностранных инвестиций (ПИИ), сколько США, и гораздо больше, чем Китай, – $4 трлн в год, или $6,6 млн на человека, свидетельствуют официальные данные. Но гигантские вложения не превращаются в здания, заводы и магазины в миниатюрной экономике Люксембурга, отмечается в докладе «Рост фиктивных инвестиций», подготовленном экспертами МВФ и Копенгагенского университета. Они часть все увеличивающегося фиктивного капитала, который проходит «через компании-пустышки», которые «не ведут реальный бизнес», а служат холдинговыми структурами, «чтобы организовывать внутрикорпоративное финансирование или управлять нематериальными активами – зачастую с целью сэкономить на налогах в разных странах транснациональными корпорациями», говорится в докладе.

Собрав данные ОЭСР и МВФ, авторы доклада, как они утверждают, составили «мировую карту двусторонних инвестиционных отношений, отделив фиктивные ПИИ от реальных». Выяснилось, что на долю первых приходится около 38% всех ПИИ, или $15 трлн почти из $40 трлн. А из этих $15 трлн более 85% «вкладывается» в 10 юрисдикций: Люксембург и Нидерланды (на них приходится почти половина фиктивных ПИИ), Гонконг, Британские Виргинские острова, Бермудские острова, Сингапур, острова Кайман, Швейцария, Ирландия и Маврикий.