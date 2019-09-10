Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: России угрожают деньги

ЦБ предупредил о рисках инвестиций из ФНБ

Попытка ускорить рост экономики с помощью этих денег может лишь навредить ей

В ближайшие три года Центробанк ждет ускорения экономики со скромного роста на 0,8–1,3% в 2019 г. до 2–3% в 2022 г., но есть немало рисков, которые могут помешать этому, предупредил он в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2020–2022 гг. Среди внешних рисков – замедление мировой экономики, торговые войны, волатильность цен на нефть, перечисляет ЦБ, внутренние же риски создают сами власти.

Ключевой – бюджетная политика, пишет ЦБ. Запаздывание, а затем ускорение финансирования нацпроектов во втором полугодии 2019 г. может разогнать инфляцию в начале 2020 г. За первое полугодие 2019 г. на них было потрачено из бюджета лишь 560 млрд руб., или 32% от запланированного средств. Еще один риск – неясное будущее фонда национального благосостояния (ФНБ). Когда его ликвидная часть превысит 7% ВВП, деньги фонда можно будет начать инвестировать. Как именно – правительство еще не решило, но эти инвестиции создадут риски для инфляции в долгосрочной перспективе. По оценкам Минфина, ликвидная часть фонда может достигнуть 7% ВВП уже к концу 2019 г. (на 1 сентября фонд превысил 8 трлн руб.). В 2020 г. из ФНБ можно будет вложить 1,8 трлн, а в 2021 г. – 4,2 трлн руб.

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