Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4902 от 19.09.2019 под заголовком: Регионы не расстаются с налогом на убытки

Чиновники и депутаты не дают бизнесу сэкономить на убытках

Мораторий на учет убытков может продлиться на год дольше

Введенное в 2017 г. ограничение на признание убытков – компании могут уменьшить налогооблагаемую прибыль на прошлые убытки не более чем на 50% – должно было действовать до конца 2020 г. Но сохранится до конца 2021-го. Такие поправки в Налоговый кодекс в среду сразу во втором чтении одобрила Госдума.

Правительство настаивало на еще большем ограничении – сохранить лимит до конца 2024 г. На региональные бюджеты ложится большая нагрузка из-за реализации нацпроектов, им нужны доходы, объяснял замминистра финансов Илья Трунин (его слова приводит «Интерфакс»). В противном случае регионы будут недополучать 200 млрд руб. ежегодно.

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