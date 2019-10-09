Законопроект о защите инвестиций до конца октября окажется в Госдуме
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Спустя больше чем год после начала разработки законопроекта о защите инвестиций он может оказаться в Госдуме. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вынести «проект закона о защите и поощрении капитальных вложений, развитии инвестиционной деятельности» на заседание правительства к четвергу. «Дискуссию пора завершать, выходить на окончательное решение», – сказал он (его слова приводит ТАСС). «Инвестиционный кодекс» может поступить на рассмотрение в Госдуму уже к середине октября, заявил Медведев.
Законопроект об инвестициях, который бизнес и чиновники уже прозвали «инвестиционным кодексом», обсуждается больше года. Его разработку подтолкнуло поручение президента России Владимира Путина увеличить долю инвестиций в ВВП до 25%, а также инициативы его помощника Андрея Белоусова изъять сверхприбыли у отдельных компаний. Свой вариант проекта предложил Минфин, но законопроект «о защите и поощрении капитальных вложений» до Госдумы так и не дошел – правительственная комиссия по законопроектной деятельности отклоняла его дважды.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}