Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4916 от 09.10.2019 под заголовком: Битва за инвесторов

Законопроект о защите инвестиций до конца октября окажется в Госдуме

Но какой из двух его вариантов, неясно

Спустя больше чем год после начала разработки законопроекта о защите инвестиций он может оказаться в Госдуме. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вынести «проект закона о защите и поощрении капитальных вложений, развитии инвестиционной деятельности» на заседание правительства к четвергу. «Дискуссию пора завершать, выходить на окончательное решение», – сказал он (его слова приводит ТАСС). «Инвестиционный кодекс» может поступить на рассмотрение в Госдуму уже к середине октября, заявил Медведев.

Законопроект об инвестициях, который бизнес и чиновники уже прозвали «инвестиционным кодексом», обсуждается больше года. Его разработку подтолкнуло поручение президента России Владимира Путина увеличить долю инвестиций в ВВП до 25%, а также инициативы его помощника Андрея Белоусова изъять сверхприбыли у отдельных компаний. Свой вариант проекта предложил Минфин, но законопроект «о защите и поощрении капитальных вложений» до Госдумы так и не дошел – правительственная комиссия по законопроектной деятельности отклоняла его дважды.

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Комментарии
Stesh
06:15 09.10.2019
Какой смысл писать новые законы, если суды не обеспечивают действие даже Конституции? 🤷🏼‍♂️
00
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