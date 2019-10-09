Законопроект о защите инвестиций до конца октября окажется в Госдуме

Но какой из двух его вариантов, неясно

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Премьер-министр Дмитрий Медведев настоял на внесении проекта о защите инвестиций в правительство, но какого именно – не уточнил Евгений Разумный / Ведомости

Спустя больше чем год после начала разработки законопроекта о защите инвестиций он может оказаться в Госдуме. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вынести «проект закона о защите и поощрении капитальных вложений, развитии инвестиционной деятельности» на заседание правительства к четвергу. «Дискуссию пора завершать, выходить на окончательное решение», – сказал он (его слова приводит ТАСС). «Инвестиционный кодекс» может поступить на рассмотрение в Госдуму уже к середине октября, заявил Медведев.

Законопроект об инвестициях, который бизнес и чиновники уже прозвали «инвестиционным кодексом», обсуждается больше года. Его разработку подтолкнуло поручение президента России Владимира Путина увеличить долю инвестиций в ВВП до 25%, а также инициативы его помощника Андрея Белоусова изъять сверхприбыли у отдельных компаний. Свой вариант проекта предложил Минфин, но законопроект «о защите и поощрении капитальных вложений» до Госдумы так и не дошел – правительственная комиссия по законопроектной деятельности отклоняла его дважды.