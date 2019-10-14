Бюджет не поможет достичь целей программы Путина
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Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, а сам бюджет слишком жесткий, предупредили аудиторы Счетной палаты и эксперты Высшей школы экономики в отзывах на проект закона о федеральном бюджете на 2020–2022 гг. Они не верят ни в ускорение роста экономики, ни в существенный рост инвестиций, ни в сокращение вдвое бедности к 2024 г.
Все три сценария прогноза (базовый, консервативный и целевой), по сути, являются целевыми и отличаются друг от друга лишь скоростью достижения целей майского указа президента Владимира Путина, пишет в заключении на проект бюджета Счетная палата. Некоторые показатели прогноза и вовсе противоречат друг другу – например, одновременное ускорение роста ВВП и замедление промышленности, рост реальных располагаемых доходов населения и снижение зарплат, замедление мировой экономики вкупе с падением цен на нефть и ускорение роста российской экономики до 3,1% в 2021 г.
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