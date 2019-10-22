Госзаказчики избежали ужесточения наказания за сговор с поставщиками

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Мэр Москвы Сергей Собянин (на фото справа) смог убедить руководителя ФАС Игоря Артемьева (на фото слева), что ужесточение наказаний для госзаказчиков несет больше рисков Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поправила законопроект, ужесточающий борьбу с картелями, и внесла его в правительство, рассказал «Ведомостям» начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. «Нами были учтены предложения коллег из правительства Москвы, – уточнил он. – Исключена часть, предусматривающая уголовную ответственность за сговоры заказчиков и участников торгов».

Ужесточить наказание за картели власти пытаются уже больше двух лет. Разработать программу выявления картелей и их пресечения еще в октябре 2017 г. поручал президент России Владимир Путин. А также подготовить законопроекты, ужесточающие уголовную и административную ответственность за такие соглашения.

ФАС поручение выполнила. Подготовленный законопроект предлагает ввести уголовную ответственность за картели для владельцев компаний, членов совета директоров и топ-менеджеров (до шести лет лишения свободы). Для рядовых сотрудников ФАС, напротив, предлагает снизить предельное наказание с шести до пяти лет лишения свободы. А также ввести наказание за картели на торгах не только для участников, но и заказчиков (чиновников и менеджеров госкомпаний) – штраф до 1 млн руб. и лишение свободы до пяти лет. Против выступил мэр Москвы Сергей Собянин – поводом для претензий ФАС и правоохранительных органов может стать множество действий госзаказчиков, писал он в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву («Ведомости» ознакомились с копией). И предупреждал, что с ростом рисков административного давления на заказчиков специалисты по закупкам просто уволятся.