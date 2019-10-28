Статья опубликована в № 4930 от 29.10.2019 под заголовком: Бизнесу не придется доплачивать по кадастру
Минфин избавит бизнес от грозившего роста налоговой нагрузки
Он согласился уточнить условия налогообложения недвижимости по кадастровой стоимости
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Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин подготовил проект изменений в одобренные всего месяц назад новые правила взимания налогов с имущества компаний. Они должны ограничить список объектов недвижимости, с которых налог будет рассчитываться по кадастровой стоимости. В принятых ранее поправках в Налоговый кодекс бизнес и юристы увидели риски непредсказуемого роста налоговой нагрузки.
С 2014 г. бизнес платит налог по кадастровой стоимости, которая существенно выше балансовой, с торговых центров, офисов и принадлежащих ему жилых домов. В конце сентября президент подписал поправки в Налоговый кодекс, обязывающие рассчитывать налог по кадастровой стоимости с «иных объектов», по которым такой налог уже платит население. Таким образом, перечень стал открытым.
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