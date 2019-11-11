Конкуренция за 26 трлн рублей

Из предложенного Федеральной антимонопольной службой 41 показателя состояния конкуренции мы выбрали 34, по 20 уже выполнили задачу. Для этого было крайне важно создать прозрачную систему закупок. У нас, как и в Москве, в Татарстане, существует электронный магазин для так называемых закупок малого объема, по которым можно заключать контракт с единственным исполнителем. Созданный нами портал работает уже полтора года, на нем зарегистрированы 7500 заказчиков и более 85 000 поставщиков. Мы обмениваемся информацией с Москвой как по заказчикам, так и по поставщикам: если один из них зайдет к нам в электронный магазин, то окажется и в магазине Москвы.