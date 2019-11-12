Суд оставил декларацию об амнистии в деле Израйлита
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Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать декларацию об амнистии, поданную предпринимателем Валерием Израйлитом, из его уголовного дела, говорится в его решении, копию которого «Ведомостям» предоставила сторона защиты. Но гарантии Верховного суда должны предотвратить ее использование против декларанта.
Израйлит обвиняется в выводе средств за границу при строительстве порта Усть-Луга в Ленинградской области. Закон об амнистии капитала запрещает использовать в уголовных делах декларации, в которых люди отчитывались о своих активах, если только они сами не попросят об этом. Президент Владимир Путин гарантировал соблюдение закона, пообещав, что тех, кто воспользуется амнистией, «не будут таскать по различным органам». Но его гарантий оказалось недостаточно – в 2017 г. следователи ФСБ с санкции суда изъяли декларацию Израйлита в здании центрального аппарата ФНС и использовали ее для предъявления ему обвинения.
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