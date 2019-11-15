Западные экономики стабилизируются, восточные продолжают тормозить

На Западе появляются признаки стабилизации экономики: Федеральная резервная система США не видит необходимости в дальнейшем снижении процентных ставок, а Германии удалось избежать рецессии. Крупнейшие экономики Азии пока не могут похвастаться тем же: свежие данные указывают на замедление роста в Китае и Японии, отчасти в связи с торговыми конфликтами.