Западные экономики стабилизируются, восточные продолжают тормозить
Неопределенность и торговые риски остаются главными проблемами
На Западе появляются признаки стабилизации экономики: Федеральная резервная система США не видит необходимости в дальнейшем снижении процентных ставок, а Германии удалось избежать рецессии. Крупнейшие экономики Азии пока не могут похвастаться тем же: свежие данные указывают на замедление роста в Китае и Японии, отчасти в связи с торговыми конфликтами.
Но в следующем году ситуация может измениться.
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