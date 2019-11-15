Цифровые гиганты могут подменить собой госплан

«Нарушения на цифровых рынках по своей сути такие же, как и на традиционных. Допустим, есть дорога, и ее собственник говорит, что по ней будут ездить только его автомобили. Или пусть даже его заставили открыть ее для других машин, но свои он пускает бесплатно, а чужие могут ездить только после них, за деньги, со скоростью не больше 5 км в час и с ограниченным по весу грузом. Ровно так выглядят кейсы цифровых компаний, которые либо закрывают для чужих продуктов доступ к потребителям, либо лишь приоткрывают – и на заведомо неконкурентных условиях.