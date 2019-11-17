Минэкономразвития хочет защитить регионы от внезапных расходов
Для этого будет отдельно изучаться влияние новых федеральных правил на бюджеты регионов
Минэкономразвития будет оценивать влияние нового регулирования не только на бизнес, но и на расходы регионов. Такой анализ должен стать частью оценки регулирующего воздействия (ОРВ) нормативных актов. «Ведомости» ознакомились с копией соответствующего проекта постановления правительства, ее подлинность подтвердил представитель министерства.
Оценка влияния нормативных актов на бизнес была введена в 2012 г. одним из майских указов президента Владимира Путина. Теперь предложено оценивать влияние и на экономическое развитие регионов, передал через представителя замминистра экономического развития Савва Шипов.
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