9 часов назад / Экономика

Минэкономразвития хочет защитить регионы от внезапных расходов

Для этого будет отдельно изучаться влияние новых федеральных правил на бюджеты регионов
Анна Червонная Елизавета Базанова Екатерина Мереминская Ольга Адамчук
Анна Червонная Елизавета Базанова Екатерина Мереминская Ольга Адамчук
Минэкономразвития (на фото министр Максим Орешкин) проверит, как чиновники вгоняют регионы в дополнительные расходы /Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития будет оценивать влияние нового регулирования не только на бизнес, но и на расходы регионов. Такой анализ должен стать частью оценки регулирующего воздействия (ОРВ) нормативных актов. «Ведомости» ознакомились с копией соответствующего проекта постановления правительства, ее подлинность подтвердил представитель министерства.

Оценка влияния нормативных актов на бизнес была введена в 2012 г. одним из майских указов президента Владимира Путина. Теперь предложено оценивать влияние и на экономическое развитие регионов, передал через представителя замминистра экономического развития Савва Шипов.

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