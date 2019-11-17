Минэкономразвития хочет защитить регионы от внезапных расходов

Минэкономразвития будет оценивать влияние нового регулирования не только на бизнес, но и на расходы регионов. Такой анализ должен стать частью оценки регулирующего воздействия (ОРВ) нормативных актов. «Ведомости» ознакомились с копией соответствующего проекта постановления правительства, ее подлинность подтвердил представитель министерства.