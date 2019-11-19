На местных поставщиков приходится до 90% контрактов регионов

Большинство регионов предпочитают отдавать заказы местным поставщикам, видно из данных нового портала spending.gov.ru Счетной палаты. Сильнее всего поддерживает своих поставщиков Чеченская республика – регион отдал им 89% всех госконтрактов в 2018 г., свидетельствуют его данные. За ней следуют Татарстан – 88% и Дагестан – 83%.