Экономика

На местных поставщиков приходится до 90% контрактов регионов

Счетная палата нашла региональный протекционизм в госзакупках
Екатерина Мереминская
Екатерина Мереминская
Евгений Раузмный / Ведомости

Большинство регионов предпочитают отдавать заказы местным поставщикам, видно из данных нового портала spending.gov.ru Счетной палаты. Сильнее всего поддерживает своих поставщиков Чеченская республика – регион отдал им 89% всех госконтрактов в 2018 г., свидетельствуют его данные. За ней следуют Татарстан – 88% и Дагестан – 83%.

Рейтинг таких региональных закупок назван жестко – «Рейтинг самоизоляции регионов», заметил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, хотя сам бы назвал его рейтингом регионального протекционизма. Результаты удивительны, учитывая разные специализации регионов, ­признал он.

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