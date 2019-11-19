На местных поставщиков приходится до 90% контрактов регионов
Счетная палата нашла региональный протекционизм в госзакупках
Большинство регионов предпочитают отдавать заказы местным поставщикам, видно из данных нового портала spending.gov.ru Счетной палаты. Сильнее всего поддерживает своих поставщиков Чеченская республика – регион отдал им 89% всех госконтрактов в 2018 г., свидетельствуют его данные. За ней следуют Татарстан – 88% и Дагестан – 83%.
Рейтинг таких региональных закупок назван жестко – «Рейтинг самоизоляции регионов», заметил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, хотя сам бы назвал его рейтингом регионального протекционизма. Результаты удивительны, учитывая разные специализации регионов, признал он.
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