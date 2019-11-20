Экономика

Правительство поможет регионам снизить долговую нагрузку

Федеральному бюджету это обойдется в 440 млрд рублей
Екатерина Мереминская
Екатерина Мереминская
Регионы, стимулирующие инвестиции, смогут сэкономить на выплатах по бюджетным кредитам /Максим Стулов / Ведомости

Правительство решило помочь регионам снизить долговую нагрузку, изменив график погашения бюджетных кредитов. Такую поправку в проект федерального бюджета на 2020–2022 гг. одобрила Госдума, принимая его во втором чтении. С 2018 г. для регионов был установлен такой график погашения бюджетных кредитов: первые два года по 5%, в 2020 г. 10%, затем в течение четырех лет по 20%.

Поправки снижают платежи в 2020–2024 гг. до 5%. Но чтобы получить скидку, сэкономленную сумму регионы должны направить на инвестиции.

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