Правительство поможет регионам снизить долговую нагрузку

Правительство решило помочь регионам снизить долговую нагрузку, изменив график погашения бюджетных кредитов. Такую поправку в проект федерального бюджета на 2020–2022 гг. одобрила Госдума, принимая его во втором чтении. С 2018 г. для регионов был установлен такой график погашения бюджетных кредитов: первые два года по 5%, в 2020 г. 10%, затем в течение четырех лет по 20%.