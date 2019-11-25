Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ
Главный бюджетный спор этого года близится к завершению – чиновники договорились, как распорядиться накопленными в фонде национального благосостояния (ФНБ) деньгами, с помощью которых правительство рассчитывает ускорить рост экономики. Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два.
Получить деньги будет непросто. Доля ФНБ в финансировании проекта не должна превышать 20%, сам инвестор должен вложить не менее 20%, минимальная доходность вложений фонда – на уровне ОФЗ, описывают условия собеседники «Ведомостей». Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%). Это базовый вариант, оговаривается один из чиновников, в него еще могут вноситься изменения. Но сумма, которую правительство за три года готово вложить из ФНБ в экономику, уже определена – до 1 трлн руб., сказал ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.