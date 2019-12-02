Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

ФНБ появился в 2008 г., когда стабилизационный фонд был разделен на две части (резервный фонд закончился к 2018 г., остатки переведены в ФНБ). Средства ФНБ предназначались для покрытия дефицитов федерального бюджета и Пенсионного фонда, а также софинансирования добровольных пенсионных накоплений. Сейчас в ФНБ 7,9 трлн руб. (данные Минфина на 1 ноября). Эти деньги размещены на счетах ЦБ (80%) или в «иных разрешенных активах» (20%), в том числе вложены в проекты – они получали инвестиции до 2015 г., а затем было решено заморозить выдачу и копить нефтегазовые доходы. Новые вложения в проекты станут возможны, когда размер ликвидной (еще не инвестированной) части фонда превысит 7% ВВП. Это произойдет уже в 2020 г., превышение на конец года составит порядка 1,7 трлн руб., говорится в пояснительной записке, а в 2021 г. – 3,7 трлн. Поэтому вопрос, куда вложить деньги, занимает правительство и тех, кто на них претендует.