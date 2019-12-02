Деловая активность промышленников обновила десятилетний минимум

Промышленность была главным драйвером роста экономики, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По предварительным данным Росстата, за III квартал экономика выросла на 1,7% по сравнению с тем же периодом 2018 г., а за январь – сентябрь – на 1,1%. В октябре рост ВВП и вовсе ускорился до 2,2% в годовом выражении, оценивало Минэкономразвития, признав, впрочем, что это неустойчивый рост и пересматривать прогноз на 2019 г. -министерство не планирует – рост на 1,3%. В следующем году оно рассчитывает на ускорение роста экономики до 1,7%. Сдержанные прогнозы дают и эксперты. Согласно консенсус-прогнозу Центра развития Высшей школы экономики, в 2019 г. ВВП вырастет на 1,1%, в 2020 и 2021 гг. – на 1,7%. А вот эксперты Goldman Sachs ждут ускорения роста ВВП в 2020 г. до 2,2% с 1,3% и до 3,1% в 2021 г.