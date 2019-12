Санкт-Петербург 1999–2019: что обрел и потерял город за 20 лет

На перестройку знаменитого Дома со львами в люксовый отель девелопер «Тристар инвестмент холдингс» потратил более $200 млн ; и еще до открытия гостиницы начались суды между девелопером и подрядчиком, компанией «Интарсия», которую «Тристар» обвинил в срыве сроков строительства. «Интарсия» в результате обанкротилась, но отель на 183 номера к тому моменту с помпой открылся. На открытие приехали Владимир Якунин (тогда – президент РЖД) и его сын Андрей Якунин, председатель совета директоров «Тристар инвестмент холдингс», играли «Вихри враждебные веют над нами», подавали черную икру и устриц... «Как и в случае нашего каждого нового отеля, мы ожидаем, что Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg принесет нечто новое городу <...> станет новым центром притяжения», – говорил «Ведомостям» в 2013 г. основатель Four Seasons Айседор Шарп. Так и произошло: после открытия Four Seasons в районе Исаакиевской площади, где ранее были только гостиницы «Астория» и «Англетер», появились отели W (ныне SO/ Sofitel) и Lotte, и площадь превратилась в главный кластер люксовых отелей Санкт-Петербурга.