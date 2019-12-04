Санкт-Петербург 1999–2019: что обрел и потерял город за 20 лет

Но то, что появление нового стадиона «Зенита» вывело отношение к спорту в Петербурге и к Петербургу в спорте на принципиально новый уровень, абсолютно точно. Город получил не просто новую арену для любимого футбольного клуба, а лучший стадион в стране. Универсальную арену, которую не стыдно ни в трансляции Лиги чемпионов показать, ни на матчах чемпионата мира. А при случае и Rammstein на нее можно выпустить, благо поле не испортят – оно выкатное. При всей любви болельщиков к старичку «Петровскому» поход на продуваемый всеми ветрами стадион всегда был удовольствием для избранных. А начиная с конца октября – еще и морозоустойчивых или тех, у кого «с собой было». Новая арена в этом смысле не просто может вместить в 3 раза больше человек. Вместе с ее появлением поход на футбол начал переходить из разряда экстремальных развлечений в категорию семейного праздника. На перестройку сознания, конечно, тоже требуется некоторое время. Но, возможно, скоро Петербург догонит Лондон не только по стоимости спортивных сооружений, но и по уровню культуры боления.