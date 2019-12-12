Крупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бизнесу новые налоговые права – самому выбирать, как платить налог с имущества. Как сейчас – по ставке 2,2% с недвижимости и не платить с движимого имущества или по единой ставке 1,1%, рассказал президент РСПП Александр Шохин в интервью сайту KPMG.