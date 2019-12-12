Крупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество
Он слишком измучен налоговой неопределенностью и спорами с ФНС о льготах
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бизнесу новые налоговые права – самому выбирать, как платить налог с имущества. Как сейчас – по ставке 2,2% с недвижимости и не платить с движимого имущества или по единой ставке 1,1%, рассказал президент РСПП Александр Шохин в интервью сайту KPMG.
Это предложение будет обсуждаться на совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, сообщили «Ведомостям» участвующий в обсуждении эксперт и федеральный чиновник, а также подтвердил представитель Минпромторга. Министерство получило предложения РСПП и готовит позицию, заявил он. Представитель Минфина не комментирует совещание, а РСПП – от дополнительных комментариев отказался.
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