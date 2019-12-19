Банки заплатили высокую цену за оздоровление

Мы много внимания уделяем цифровизации – это самый долгосрочный тренд в первую очередь в рознице. Успех каждого продукта для розничного клиента все больше зависит от того, как он выглядит в мобильном приложении. Многие банки говорят про экосистемы, про маркетплейсы, мы же считаем, что лучшая экосистема уже создана – это мобильный телефон, где у нас несколько десятков иконок, и нас не пугает, что нет одной иконки, через которую можно совершать все операции. У клиента может быть пять банков в мобильном телефоне: в одном он будет брать кредит, в другом – совершать платежи, в третьем у него будет ипотека, в четвертом он будет копить деньги для детей, в пятом будет просто счет. И это очень удобная экосистема, нам лучшую не построить».