Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Но реформа НДФЛ может затронуть все население
Елизавета Базанова Филипп Стеркин Анна Холявко
Чиновники нашли путь к налоговойсправедливости и повышению спроса в экономике (на фото министр экономического развития Максим Орешкин) /ДмитрийАзаров / Коммерсантъ

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока. Совещания, по их словам, проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно, были консультации и в правительстве. Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений». Представители премьер-министра Дмитрия Медведева и Минэкономразвития отказались от комментариев, а их коллега из Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».

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