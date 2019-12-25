Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока. Совещания, по их словам, проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно, были консультации и в правительстве. Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей».