Всемирный банк назвал лучший способ борьбы с бедностью

Пока замедляются только сами темпы роста производительности труда. Замедление было самым масштабным за последние десятилетия: оно продолжается уже восемь лет по сравнению с последним подобным спадом в 1986–1990 гг. и как минимум на 50% существеннее. Если в 2007 г. темпы роста производительности достигли пика в 2,7%, уже в 2016 г. снизились до минимума в 1,5% и остаются низкими до сих пор (1,9% в 2018 г., в развитых странах – 0,8%, а в развивающихся – 3,6%, а без учета Индии и Китая – всего 1,3%). В среднем в 2013–2018 гг. глобальная производительность труда росла на 0,5 п. п. медленнее, чем в 2003–2008 гг. Замедление коснулось почти 70% и развитых, и развивающихся стран (на них приходится до 80% мирового ВВП), но сильнее всего пострадали самые бедные слои населения – более 80% тех, кто живет за чертой бедности. А самым заметным замедление роста производительности труда было в Китае, где несколько лет снижались темпы роста госинвестиций, а также в странах – экспортерах сырья, пострадавших от резкого падения цен на нефть в 2014–2016 гг.