Новые меры социальной поддержки не решат проблему бедности и убыли населения
В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил помощь населению: пособие для бедных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и компенсация расходов регионов на инвестиционную льготу для бизнеса. Это обойдется в 2020 г. в 300 млрд руб., а с 2022 г. – в 600 млрд, посчитало Минэкономразвития, и поможет выбраться из ловушки слабого спроса. Оценка первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова выше – в 2020 г. потребуется дополнительно 400–450 млрд руб. (передает «Интерфакс»).
Программа материнского капитала будет продолжена до конца 2026 г., выплаты полагаются и за первенца (466 000 руб.), и за второго ребенка (еще 150 000 руб.). Рождение третьего ребенка уже позволяет получить от государства 450 000 руб. на погашение ипотечного кредита.
Рождаемость поддержат и ежемесячные выплаты на уход за детьми: с 1 января 2020 г. деньги смогут получать семьи с детьми до семи лет, если доход семьи не выше прожиточного минимума на человека. В 2020 г. это будет 5500, а с 2021 г. – около 11 500 руб. на ребенка.
Еще одно предложение коснется бизнеса: федеральный бюджет вернет регионам 2/3 расходов на инвестиционный налоговый вычет, предоставленный бизнесу. Платежеспособный спрос населения, надеется Минэкономразвития, таким образом будет стимулирован долгосрочным ростом зарплат.
Бюджет сбалансирован при невысокой цене нефти, повышение расходов не должно быть проблемой, считает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич: можно повысить цену отсечения в бюджетном правиле. На помощь населению будет потрачено 0,3–0,4% ВВП в год, для бюджета это несущественно, согласен главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. Если цены на нефть не упадут до $25 за баррель, можно потянуть, оценивает директор финансового центра «Сколково – РЭШ» Олег Шибанов.
Помощь государства позволит обеспечить дополнительный рост реальных располагаемых доходов людей – на 1 п. п. во второй половине 2020 г. (и на 0,5 п. п. за весь год). По прогнозу Минэкономразвития, за 2020 г. реальные доходы людей должны были вырасти на 1,5%. Предложения Путина позволят увеличить доходы 20% наименее обеспеченных домохозяйств – в среднем на 10 п. п. во второй половине 2020 г. Снизится и бедность – на дополнительные 1,3 п. п., а инвестиционная активность вырастет на дополнительный 1 п. п. Всего предложения Путина увеличат рост ВВП на 0,3 п. п. к текущему прогнозу (по нему экономика вырастет за 2020 г. на 1,7%).
За январь – сентябрь 2019 г. реальные располагаемые денежные доходы выросли всего на 0,8%. Выросла бедность (число людей с доходами ниже 10 000 руб. в месяц) – по итогам трех кварталов 2019 г. такой доход был у 13,1% россиян (19,2 млн) против 13% (19,1 млн) за аналогичный период 2018 г. Выросла и субъективная бедность – доля людей, которые оценивают положение как «плохое» и «очень плохое»: с 23,3 до 26,5%, по данным РАНХиГС. Бедность должна сократиться вдвое уже к 2024 г., а реальные располагаемые доходы должны стабильно расти – таковы цели майского указа Путина.
Адресная поддержка – лучший способ помочь бедным, считает директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. До 85% бедных – это многодетные семьи, неполные семьи с детьми и семьи с пенсионерами, рассказывает депутат Дмитрий Сватковский. Выплата семьям правильная и востребованная, считает Назаров. Положение семей с детьми точно улучшится, согласна директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Но на демографию предложения вряд ли повлияют, считает Назаров, сейчас детей будет заводить поколение 1990-х, очень маленькое само по себе, и даже значимые стимулы не изменят тренд.
В 2018 г. население страны сократилось впервые за 10 лет – до 146,8 млн человек. В 2019 г. тренд продолжился – за первую половину года рождаемость выросла только в двух регионах, а в целом по стране сократилась на 8,1% к тому же периоду 2018 г. В декабре Росстат пересмотрел демографический прогноз до 2036 г.: население России снизится до 143 млн.
Через год после введения материнского капитала рождаемость выросла на 10%, напоминает профессор РЭШ Евгений Яковлев: «Росло именно рождение вторых детей, поддержка помогла устранить один из главных сдерживавших факторов – нехватку жилплощади, в 88% случаев капитал тратят именно на покупку жилья». Рождаемость росла не потому, что появился материнский капитал, она росла и до него и продолжила бы, спорит Малева. Можно прогнозировать рост рождаемости первых детей, а вот вторых – под вопросом, рассуждает Яковлев: «Но одного мало для решения демографических проблем».
По расчету Сватковского, сумма, которую государство тратит на социальную защиту, с 2000 г. увеличилась в 4,5 раза, а бедность снизилась только в 2,6 раза. Государство достаточно тратит на социальную поддержку, но уровень бедности не изменился, подтверждает Назаров: «Расходы крайне неэффективны». «Мы пытаемся деньгами залить проблемы, – уверен Сватковский. – А преодоление бедности – это, конечно, экономический рост».
Меры выглядят как компенсация малообеспеченным гражданам за прошлогодние ограничения в потребительском кредитовании и за жесткую бюджетную политику последних пяти лет, включая повышение НДС и пенсионного возраста, считает Долгин: это может быть сигнал, что бюджетная политика разворачивается в пользу большей социальной поддержки. Но важно, чтобы проблема бедности решалась и через рост деловой активности, уверен он, нужны не только инвестиции в инфраструктуру в виде национальных проектов, но и структурные меры.