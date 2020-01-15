Новые меры социальной поддержки не решат проблему бедности и убыли населения

Помощь государства позволит обеспечить дополнительный рост реальных располагаемых доходов людей – на 1 п. п. во второй половине 2020 г. (и на 0,5 п. п. за весь год). По прогнозу Минэкономразвития, за 2020 г. реальные доходы людей должны были вырасти на 1,5%. Предложения Путина позволят увеличить доходы 20% наименее обеспеченных домохозяйств – в среднем на 10 п. п. во второй половине 2020 г. Снизится и бедность – на дополнительные 1,3 п. п., а инвестиционная активность вырастет на дополнительный 1 п. п. Всего предложения Путина увеличат рост ВВП на 0,3 п. п. к текущему прогнозу (по нему экономика вырастет за 2020 г. на 1,7%).