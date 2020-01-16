ВЭБ хочет передать оборудование «Ангстрем-Т» государству

АО «Ангстрем» создает чипы, микросхемы, RFID-метки, но их элементы – технологическими размерами от 500 нм, указано на его сайте. ВЭБ кредитовал «Ангстрем-Т» на покупку оборудования у производителя микропроцессоров AMD и строительство завода микросхем по технологии 130 и 110 нм. Правда, в 2018 г., когда «Ангстрем-Т» перешел под контроль ВЭБа, он освоил лишь технологию 250 нм, говорил представитель завода.