ВЭБ хочет передать оборудование «Ангстрем-Т» государству
Госкорпорация ВЭБ.РФ требует 90 млрд руб. от зеленоградского завода микроэлектроники АО «Ангстрем», указано в картотеке судебных дел. Завод выступал поручителем «Ангстрем-Т» по кредиту на 815 млн евро, объяснил представитель ВЭБа, – этот кредит привел «Ангстрем-Т» к банкротству. В 2008 г., когда выдавался кредит, «Ангстрем» владел 54% «Ангстрем-Т».
АО «Ангстрем» создает чипы, микросхемы, RFID-метки, но их элементы – технологическими размерами от 500 нм, указано на его сайте. ВЭБ кредитовал «Ангстрем-Т» на покупку оборудования у производителя микропроцессоров AMD и строительство завода микросхем по технологии 130 и 110 нм. Правда, в 2018 г., когда «Ангстрем-Т» перешел под контроль ВЭБа, он освоил лишь технологию 250 нм, говорил представитель завода.