Прямые иностранные инвестиции вернулись на стабильный уровень

В 2019 г. иностранцы инвестировали в российские нефинансовые компании более $26,9 млрд. Это в 4,6 раза больше, чем годом ранее ($5,9 млрд), по данным Центробанка, и чуть меньше, чем в 2017 г. ($27,1 млрд). Чистый приток инвестиций в российскую экономику (разница между входящими и исходящими прямыми инвестициями) составил всего $0,6 млрд, но это первый положительный результат с 2016 г. В 2018 г. чистый отток превысил $23,7 млрд – рекорд с 2014 г. Полной картины о прямых иностранных инвестициях статистика ЦБ не дает: в ней нет данных о банках. Кроме того, ЦБ в будущем может пересмотреть цифры.