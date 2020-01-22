Что ждет сектор ископаемого топлива

Главное суммировала Мария Фернанда Суарес, министр энергетической и добывающей промышленности Колумбии: вопрос не в том, чтобы отказаться от них (углеводородов. – «Ведомости»), а в том, чтобы сократить вредные выбросы. Это основная проблема, которую нужно решать индустрии. Миру нужно будет больше энергии, заявил гендиректор Total Патрик Пуянне, но при этом меньше выбросов. Спор о том, отказываться ли от ископаемого топлива, – это неверный спор, идея об ограничении его предложения – неверная идея, считает он, «мы же хотим, чтобы люди процветали», а для этого нужна энергия. Нужно снизить выбросы, и главное тут – повышение энергоэффективности при потреблении. Необходимо инвестировать в технологии, которые позволят достичь «углеродной нейтральности», когда выбросы парниковых газов в целом не увеличиваются, призвал Пуянне.