Суд согласился не пересчитывать налоги по оспоренным налоговиками сделкам

Комбинат покупал сырое молоко у трех перекупщиков, но посредники были фиктивными, а молоко ему продали сельхозпроизводители, которые не платят НДС. За счет наценки технических компаний предприятие сэкономило на налоге на прибыль, а также получило вычет по НДС. Налоговики во время проверки выяснили, что посредники не участвовали в сделке, и доначислили комбинату 4,2 млн руб. НДС и почти 12 млн руб. налога на прибыль, пени и штрафа. Компания с решением не согласилась и попыталась оспорить его в суде.