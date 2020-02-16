Риски для бюджета от концессий – не больше 300 млрд рублей

За последние 15 лет до стадии коммерческого закрытия (после него надо еще договориться о финансировании) дошло всего 277 проектов стоимостью более 100 млн руб., посчитала НАКДИ. Все инвестиции во все проекты должны составить около 1,9 трлн руб. Существенные вложения сосредоточены в 18 мегапроектах – 17 транспортных и одном коммунальном, обязательства в каждом превышают 30 млрд руб. На них приходится 72% (1,3 трлн руб.) инвестиций, и это обязательства обеих сторон – и государства, и частников.