Инвесторы пытаются оценить устойчивость китайской экономики

Вспышка коронавируса по-прежнему мешает китайским компаниям: не все сотрудники смогли вернуться на работу, а в цепочках поставок наблюдаются сбои. При этом официальная статистика о ситуации в производственном секторе появится не раньше 29 февраля. Поэтому инвесторы ищут альтернативную информацию, которая бы позволила им оценить влияние эпидемии на экономику Китая.