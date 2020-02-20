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Инвесторы пытаются оценить устойчивость китайской экономики

Для анализа используются спрос на уголь, пробки на дорогах и уровень загрязнения воздуха
Михаил Оверченко Алексей Невельский
Аналитики в гонконгских небоскребах заметили, что смога над материковойчастью Китая в феврале стало меньше /AFP

Вспышка коронавируса по-прежнему мешает китайским компаниям: не все сотрудники смогли вернуться на работу, а в цепочках поставок наблюдаются сбои. При этом официальная статистика о ситуации в производственном секторе появится не раньше 29 февраля. Поэтому инвесторы ищут альтернативную информацию, которая бы позволила им оценить влияние эпидемии на экономику Китая.

Некоторые данные указывают на значительное снижение деловой активности. Например, спрос крупных электроэнергетических компаний на уголь сократился в феврале на треть по сравнению с обычным для этого времени года уровнем, отметили специалисты Goldman Sachs. Ниже нормы также загруженность автодорог и количество сделок с недвижимостью, пишет Financial Times (FT).

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